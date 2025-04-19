دوري أبطال إفريقيا – بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقناة الناقلة

يلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب في بريتوريا.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام في استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وصندوانز.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وذلك بعد تعديل التوقيت في مصر للتوقيت الصيفي بتقديم التوقيت ساعة واحدة مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، لتقام 7 مساء بدلا من 6 مساء.

وتقام على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD6.