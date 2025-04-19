يحدث لأول مرة.. الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي أمام صنداونز

عاد الأهلي بتعادل سلبي أمام صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.

وتُحسم بطاقة التأهل للنهائي يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع صنداونز سلبيا في جنوب إفريقيا بعدما تعادلا من قبل 4 مرات.

وللمباراة الثامنة على التوالي لا يفوز الأهلي على صنداونز في جميع المسابقات.

كما حقق الأهلي تعادله العاشر من أصل 15 مباراة خاضها في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال إذ لم يفز من قبل وخسر 5.

ويعد صنداونز ثالث أكثر فريق خاض كولر مواجهات ضده دون تحقيق أي انتصار في جميع المسابقات.

فواجه الأصفر الجنوب إفريقي في 5 مباريات تعادل في 3 وخسر 2، ويسبقه فقط بايرن ميونيخ وشتوتجارت إذ لم يفز على أي فريق منهما خلال 8 مواجهات.

التشكيل

بدأ مارسيل كولر اللقاء بخماسي دفاعي، بتواجد مصطفى العش كظهير أيسر ومحمد هاني كظهير أيمن.

وتواجد أحمد رضا في الوسط رفقة مروان عطية وقاد نيتس جراديشار الهجوم في غياب وسام أبو علي.

في المقابل اعتمد أصحاب الأرض على التشيلي مارسيلو أليندي في الوسط والبرازيلي لوكاس ريبيرو في الهجوم.

وتواجد رونوين ويليامز أفضل لاعب وحارس في إفريقيا في حراسة المرمى مرتديا شارة القيادة.

وصف المباراة

سقط إمام عاشور في أول 50 ثانية متأثرا بالإصابة ثم عاد لأرض الملعب من جديد.

وأطلق موكوينا أول تصويبة من خارج منطقة الجزاء وتهديد مرمى الشناوي علت عارضة الشناوي بقليل في الدقيقة 10.

ورد إمام عاشور بتصويبة تصدى لها ويليامز بثبات بعد 5 دقائق.

ثم هدد ماتيوس بتسديدة علت عارضة الشناوي في الدقيقة 17.

وكاد جراديشار أن ينفرد بمرمى صنداونز بعد بينية رائعة من رضا لكن ويليامز شتت في الوقت المناسب قبل السلوفيني في الدقيقة 20.

مع مرور نصف ساعة أرسل هاني عرضية حولها إمام برأسية في يد الحارس ليظل لاعب وسط الأهلي الأخطر خلال اللقاء.

وحاول لوكاس ريبيرو استغلال ثغرة دفاعية في الأهلي بتصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر دون خطورة على الشناوي في الدقيقة 34.

وتألق الشناوي بعد 3 دقائق في التصدي لركنية مباغتة من لوكاس ريبيرو صوب المرمى.

وكاد جراديشار أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيسر لويليامز.

شوط أول انتهى سلبيا بدون أهداف.



























































بعد 10 دقائق بداية الشوط الثاني سقط الشناوي أرضا أثناء التحام هوائي وعاد مجددا لاستكمال اللقاء.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد عرضية جراديشار لإمام الذي مهد الكرة لطاهر وسدد برأسية كرة لمست يد المدافع لكن تقنية الفيديو أمرت باستكمال اللعب في الدقيقة 59.

وعاد ثيمبا زواني للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بدلا من ماتيوس في الدقيقة 70.

وبعدها مباشرة تقدم الأهلي بالهدف الأول ولكن.

كرة طولية من ركلة ثابتة لأشرف داري الذي مهد الكرة لجراديشار، وأطلق السلوفيني تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك لكن سرعان ما أشهر حكم المساعد رايته.

وانتظر الصومالي أرتان حكم اللقاء قرار بيير جيسلان أوتشو على تقنية الفيديو الذي أكد صحة قرار إلغاء الهدف، ليظل التعادل السلبي قائما.

وحاول طاهر تهديد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة أرضية ضعيفة تصدى لها بسهولة الحارس في الدقيقة 77.

وتألق داري في منع تسديدة ريبيرو من على حدود منطقة الجزاء برأسه ليحولها بعيدا عن المرمى بفدائية في الدقيقة 82.

وتوغل مصطفى العش من الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية انقض عليها ويليامز بثبات في الدقيقة 84.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء أطلق أليندي كرة قوية بعيدة عن مرمى الشناوي.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أول تغييرين له في الدقيقة 89 بمشاركة أشرف بنشرقي وأكرم توفيق بدلا من جراديشار وأحمد رضا على الترتيب.

وسجل بنشرقي هدفا بعدما انفرد إثر تمريرة طولية لكن هدفه ألغي سريعا بداعي التسلل في الدقيقة 90+2.

وتحصل المغربي على بطاقة صفراء إثر عرقلة لاعب صنداونز في منتصف الملعب في الدقيقة 90+6.