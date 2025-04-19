تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون

يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراته رقم 15 بقميص الفريق ضد إيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الرابعة عصرا.

ويبدأ ستيفان أورتيجا في حراسة المرمى لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.

فيما يبدأ كيفين دي بروين أساسيا بعد تألقه في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 5-2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ماتيوس نونيز – يوشكو جفارديول – روبن دياز – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – بيرناردو سيلفا

ويجتل سيتي المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث.

فيما يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.