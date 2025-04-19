تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون
السبت، 19 أبريل 2025 - 14:47
كتب : FilGoal
يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراته رقم 15 بقميص الفريق ضد إيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويحل سيتي ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الرابعة عصرا.
ويبدأ ستيفان أورتيجا في حراسة المرمى لتعويض غياب إيدرسون بسبب الإصابة.
فيما يبدأ كيفين دي بروين أساسيا بعد تألقه في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 5-2.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: ماتيوس نونيز – يوشكو جفارديول – روبن دياز – نيكو أوريلي
الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين
الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – بيرناردو سيلفا
Today’s City lineup! 👊
XI | Ortega Moreno, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Gundogan, De Bruyne (C), Savinho, Bernardo, Marmoush
SUBS | Carson, Kovacic, Grealish, Doku, Akanji, Khusanov, Foden, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/hxr28IaIph— Manchester City (@ManCity) April 19, 2025
ويجتل سيتي المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث.
فيما يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.