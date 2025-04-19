انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة

السبت، 19 أبريل 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

مصطفى العش - الأهلي - صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بالفوز بنتيجة 1-0 في كل مباراة ذهابا وإيابا.

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وانتصر صنداونز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين للوصول للمربع الذهبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: انفراد بنشرقي وهدف للأهلي لكن الحكم المساعد يشهر راية التسلل

ق 89: تغييران للأهلي بمشاركة أكرم وبنشرقي بدلا من رضا وجراديشار

ق 82: تصويبة من ريبيرو يبعدها داري برأسية فدائية

ق 77: تصويبة طاهر سهلة في يد الحارس

ق 72: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 71: جوووول أووووول ولكن جراديشار والحكم يشهر راية التسلل على داري

ق 70: مشاركة ثيمبا زواني بدلا من ماتيوس

ق 59: مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع صنداونز بعد رأسية طاهر

ق 55: إصابة الشناوي بعد التحام هوائي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: عرضية إمام ورأسية من جراديشار ترتطم بالقائم الأيسر لصنداونز

ق 37: ركنية خطيرة من لوكاس ريبيرو يبعدها الشناوي بقبضة يده قبل أن تسكن الشباك

ق 34: تصويبة من لوكاس ريبيرو تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى الشناوي

ق 30: رأسية إمام سهلة في يد الحارس بعد عرضية محمد هاني

ق 20: تمريرة بينية من رضا لجراديشار في عمق دفاع صنداونز لكن ويليامز يخرج ويشتت الكرة في الوقت المناسب قبل السلوفيني.

ق 17: تصويبة من ماتيوس تمر أعلى العارضة

ق 15: تصويبة قوية من إمام في منتصف المرمى يتصدى لها ويليامز بثبات

ق 10: تصويبة قوية من موكوينا تمر بسلام أعلى العارضة

ق 1: إصابة إمام عاشور في أول 50 ثانية

بداية اللقاء في الثالثة عصرا

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