تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء

السبت، 19 أبريل 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي لاعب صن داونز

يبدأ التشيلي مارسيلو أليندي والبرازيلي لوكاس ريبيرو في تشكيل صنداونز أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويتواجد الأرجنتيني لوكاس سواريز بالإضافة للبرازيلي أرثر سالاس على مقاعد بدلاء الفريق الأصفر.

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ويحرس رونوين ويليامز أفضل لاعب وحارس في القارة عرين الفريق أمام الأهلي، كما عاد ثيمبا زواني للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل صنداونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

الوسط: مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز

الهجوم: تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز

وانتصر صنداونز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين للوصول للمربع الذهبي.

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