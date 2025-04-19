تشكيل الأهلي - خماسي دفاعي.. وغياب وسام أبو علي ضد صنداونز

السبت، 19 أبريل 2025 - 13:48

كتب : حسام نور الدين

بيراميدز ضد الأهلي

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بخماسي دفاعي.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويبدأ مصطفى العش أساسيا كظهير أيسر، فيما يقود نيتس جراديشار الهجوم في ظل غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
قبل لقاء الأهلي.. صنداونز يجدد تعاقد ثيمبا زواني خبر في الجول - 6 غرز لـ تريزيجيه في الرأس.. وموعد انضمامه لـ الأهلي هل ينضم تريزيجيه وعبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي بعد نهاية الدوري القطري تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز

ويتواجد أحمد رضا في خط الوسط رفقة مروان عطية، وعاد أحمد نبيل "كوكا" للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: مصطفى العش - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور - طاهر محمد طاهر

الهجوم: نيتس جراديشار

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - عمر كمال - أكرم توفيق - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أحمد نبيل "كوكا" - أشرف بنشرقي.

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بالفوز بنتيجة 1-0 في كل مباراة ذهابا وإيابا.

تشكيل الأهلي الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء محاضرة من كولر قبل التوجه للملعب للقاء صنداونز الشناوي: هدف بيراميدز واضح وهو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مصطفى فتحي: لا نفكر سوى في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات السبت 19 أبريل - الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا.. وظهور مرموش وكوكا مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد قبل لقاء الأهلي.. صنداونز يجدد تعاقد ثيمبا زواني
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار 37 دقيقة | أمريكا
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات ساعة | سعودي في الجول
تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح