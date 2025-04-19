تشكيل الأهلي - خماسي دفاعي.. وغياب وسام أبو علي ضد صنداونز

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بخماسي دفاعي.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويبدأ مصطفى العش أساسيا كظهير أيسر، فيما يقود نيتس جراديشار الهجوم في ظل غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة.

ويتواجد أحمد رضا في خط الوسط رفقة مروان عطية، وعاد أحمد نبيل "كوكا" للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: مصطفى العش - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور - طاهر محمد طاهر

الهجوم: نيتس جراديشار

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - عمر كمال - أكرم توفيق - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أحمد نبيل "كوكا" - أشرف بنشرقي.

📋 تشكيل فريقنا لمواجهة صن داونز🦅 pic.twitter.com/Dqc9HWdREX — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 19, 2025

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بالفوز بنتيجة 1-0 في كل مباراة ذهابا وإيابا.