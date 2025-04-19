بوستيكوجلو يكشف تفاصيل إصابة سون قبل لقاء نوتنجهام

السبت، 19 أبريل 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

سون في مباراة توتنام أمام مانشستر يونايتد - كأس الرابطة

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام تفاصيل إصابة سون هيونج مين قائد الفريق، ومدة غيابه المحتملة.

ويستعد توتنام للقاء نوتنجهام فورست في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

وقال الأسترالي خلال مؤتمر صحفي: "يستمر غياب سون عن الفريق، هو يعاني من إصابة في قدمه منذ فترة، وهو الآن في الوقت المناسب للحصول على راحة ولن يتواجد ضد نوتنجهام فورست يوم الإثنين المقبل".

أخبار متعلقة:
بعد أنباء رغبة برشلونة في ضمه.. توتنام يعلن تفعيل بند تمديد عقد سون تقرير: برشلونة يخطط لضم سون الصيف المقبل سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري سون: أشعر أنني خذلت توتنام أمام تشيلسي

وأضاف "ولست متأكدا من موعد عودته، هو يعاني من الإصابة منذ فترة قليلة، ووصل لنقطة تدهورت فيها الأمور بدلا من أن تتحسن".

وأردف "الراحة مهمة في هذا النوع من الإصابات وسنوفر له الوقت".

وتابع "سوني من نوعية اللاعبين الذين يريدون التدرب دائما، سيكون عليه أن يضع الثلج على موضع الإصابة لعدة أيام وسنرى رد الفعل".

وأتم "ماديسون لا زال يشعر بالألم وهناك شكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة".

وخاض الكوري الجنوبي 43 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع 12.

وغاب سون عن آخر مباراتين للفريق ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وفرانكفورت في الدوري الأوروبي.

فيما أصيب ماديسون خلال الشوط الأول ضد فرانكفورت يوم الخميس الماضي ولم يستطع إكمال اللقاء.

وتحتل الديوك اللندنية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ووصل الفريق أيضا لنصف نهائي الدوري الأوروبي حيث سيواجه بودو جليمت النرويجي الذي أقصى لاتسيو الإيطالي.

سون هيونج مين توتنام الدوري الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو
نرشح لكم
سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي إيدرسون يغيب عن مواجهة إيفرتون من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري انتصار واحد يحسمها.. ليدز وبيرنلي يقتربان من العودة لـ الدوري الإنجليزي "سلمى مشهور كبش فداء الفشل والعنصرية".. مروان سري ينسحب من ملكية داجنهام مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال نيستلروي: صلاح يملك معايير النخبة ويثبت ذلك كل أسبوع مؤتمر سلوت: ليفربول يمر بفترة انتقالات صيفية حافلة.. وهذا موقف أرنولد
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار 41 دقيقة | أمريكا
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون 43 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات ساعة | سعودي في الجول
تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح