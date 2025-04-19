بوستيكوجلو يكشف تفاصيل إصابة سون قبل لقاء نوتنجهام

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام تفاصيل إصابة سون هيونج مين قائد الفريق، ومدة غيابه المحتملة.

ويستعد توتنام للقاء نوتنجهام فورست في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

وقال الأسترالي خلال مؤتمر صحفي: "يستمر غياب سون عن الفريق، هو يعاني من إصابة في قدمه منذ فترة، وهو الآن في الوقت المناسب للحصول على راحة ولن يتواجد ضد نوتنجهام فورست يوم الإثنين المقبل".

وأضاف "ولست متأكدا من موعد عودته، هو يعاني من الإصابة منذ فترة قليلة، ووصل لنقطة تدهورت فيها الأمور بدلا من أن تتحسن".

وأردف "الراحة مهمة في هذا النوع من الإصابات وسنوفر له الوقت".

وتابع "سوني من نوعية اللاعبين الذين يريدون التدرب دائما، سيكون عليه أن يضع الثلج على موضع الإصابة لعدة أيام وسنرى رد الفعل".

وأتم "ماديسون لا زال يشعر بالألم وهناك شكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة".

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وخاض الكوري الجنوبي 43 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع 12.

وغاب سون عن آخر مباراتين للفريق ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وفرانكفورت في الدوري الأوروبي.

فيما أصيب ماديسون خلال الشوط الأول ضد فرانكفورت يوم الخميس الماضي ولم يستطع إكمال اللقاء.

وتحتل الديوك اللندنية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ووصل الفريق أيضا لنصف نهائي الدوري الأوروبي حيث سيواجه بودو جليمت النرويجي الذي أقصى لاتسيو الإيطالي.