محاضرة من كولر قبل التوجه للملعب للقاء صنداونز

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي محاضرة هامة للاعبي الفريق قبل مواجهة صنداونز.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المحاضرة في الثانية عشر والنصف ظهرا ويراجع خلالها الجهاز الفني التعليمات الأخيرة وخطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وتأتي قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه الى ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا استعدادا لمواجهة صنداونز.

وتتحرك حافلة الفريق للملعب في الواحدة إلا ربع ظهرا.

وتقرر أن يخوض اللاعبين مران بدني خفيف بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بالمباراة.

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بالفوز بنتيجة 1-0 في كل مباراة ذهابا وإيابا.