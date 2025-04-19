الشناوي: هدف بيراميدز واضح وهو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن فريقه يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، الكل يعلم مدى أهمية وصعوبة المرحلة التي وصل إليها الفريق في مشواره بالبطولة القارية، بعد مجهود كبير مبذول طوال موسم شاق في مختلف البطولات".

وأضاف "لاعبو بيراميدز أصحاب خبرات ويسعون لتقديم مباراة قوية تلعب على شوطين في جنوب إفريقيا ثم القاهرة، والهدف هو حسم بطاقة التأهل للنهائي، وحاليا التركيز منصب على دوري الأبطال والهدف واضح وهو الفوز باللقب".

وأردف "ننافس على لقبي الدوري وكأس مصر والآن نحن في نصف نهائي البطولة القارية الأكبر واللاعبون تعاهدوا على التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج ثم حسم التأهل في القاهرة".

وأتم "اللاعبون جميعا رجال ويتحملون المسئولية وأصحاب خبرات والكل متفائل بشدة".

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.

ووصل بيراميدز لأول مرة لنصف نهائي دوري الأبطال في تاريخه.