الشناوي: هدف بيراميدز واضح وهو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

السبت، 19 أبريل 2025 - 11:30

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الأهلي

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن فريقه يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، الكل يعلم مدى أهمية وصعوبة المرحلة التي وصل إليها الفريق في مشواره بالبطولة القارية، بعد مجهود كبير مبذول طوال موسم شاق في مختلف البطولات".

أخبار متعلقة:
مصطفى فتحي: لا نفكر سوى في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد مؤتمر دودو الجباس: جاهزون لمواجهة أورلاندو.. وطموح بيراميدز بلا حدود عقوبات كاف - تغريم بيراميدز والترجي وصنداونز وإجراءات ضخمة ضد أورلاندو والمولودية

وأضاف "لاعبو بيراميدز أصحاب خبرات ويسعون لتقديم مباراة قوية تلعب على شوطين في جنوب إفريقيا ثم القاهرة، والهدف هو حسم بطاقة التأهل للنهائي، وحاليا التركيز منصب على دوري الأبطال والهدف واضح وهو الفوز باللقب".

وأردف "ننافس على لقبي الدوري وكأس مصر والآن نحن في نصف نهائي البطولة القارية الأكبر واللاعبون تعاهدوا على التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج ثم حسم التأهل في القاهرة".

وأتم "اللاعبون جميعا رجال ويتحملون المسئولية وأصحاب خبرات والكل متفائل بشدة".

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.

ووصل بيراميدز لأول مرة لنصف نهائي دوري الأبطال في تاريخه.

أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء تشكيل الأهلي - خماسي دفاعي.. وغياب وسام أبو علي ضد صنداونز محاضرة من كولر قبل التوجه للملعب للقاء صنداونز مصطفى فتحي: لا نفكر سوى في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات السبت 19 أبريل - الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا.. وظهور مرموش وكوكا مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد قبل لقاء الأهلي.. صنداونز يجدد تعاقد ثيمبا زواني
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار 37 دقيقة | أمريكا
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات ساعة | سعودي في الجول
تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح