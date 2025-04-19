مصطفى فتحي: لا نفكر سوى في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 19 أبريل 2025 - 11:26

كتب : أحمد الخولي

مصطفى فتحي - بيراميدز

أوضح مصطفى فتحي لاعب بيراميدز أن فريقه لا يفكر حاليا سوى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد بيراميدز لأن يحل ضيفا على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال مساءً اليوم السبت.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي: "مواجهة أورلاندو ستكون صعبة، واللاعبون يعلمون جيدا كيف سيتعاملون معها، ويجب أن نخرج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول، وعدم التسرع، خاصة وأن هناك مباراة إياب بعد أسبوع في القاهرة في ملعبنا لحسم التأهل للمباراة النهائية".

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وأضاف "نحن في قمة التركيز في ظل مرحلة رائعة وصل إليها الفريق بتصدر جدول الدوري ويسير بخطى جيدة نحو اللقب، وكذلك التواجد في نهائي كأس مصر، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمر رائع".

وشدد "لابد ألا يؤثر اللعب في أكثر من بطولة على تركيز اللاعبين، والكل حاليا لا يفكر سوى في دوري الأبطال وضرورة عبور أورلاندو نحو النهائي القاري".

وأتم "لاعبو بيراميدز رجال بمعنى الكلمة، وسواء المصريين أو المحترفين يمتلكون خبرة اللعب في الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى، ولديهم ثقة كبيرة وطموح لمواصلة الموسم الرائع حتى التتويج بالبطولات".

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.

ووصل بيراميدز لأول مرة لنصف نهائي دوري الأبطال في تاريخه.

مصطفى فتحي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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