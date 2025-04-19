مواعيد مباريات السبت 19 أبريل - الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا.. وظهور مرموش وكوكا

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025.

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دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباريات ذهاب نصف النهائي في جنوب إفريقيا بلقاء الأهلي ضد صنداونز في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 6.

وبعدها وعلى نفس القناة، يحل بيراميدز أيضا ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة مساءً.

الدوري الإنجليزي

يستهل مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش مباريات الجولة 33 من المسابقة عندما يحل ضيفا على إيفرتون في الرابعة عصرا وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

وفي السادسة والنصف مساءً ستقام مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل على نفس القناة.

الدوري الإسباني

ويستضيف برشلونة على ملعبه في الرابعة والربع عصرا خصمه سيلتا فيجو وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً يحل أتليتكو مدريد ضيفا على لاس بالماس وتذاع على القناة ذاتها.

الدوري الألماني

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على هايدنهايم في الجولة 30 من المسابقة وتذاع على بي إن سبورتس 5 وتبدأ المباراة في الثالثة والنصف عصرا.

الدوري الفرنسي

على بي إن سبورتس 4 وفي الرابعة عصر يلتقي باريس سان جيرمان بطل المسابقة مع لو هافر الذي يرتدي قميصه أحمد حسن "كوكا" في الخامسة مساءً.

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الدوري الأمريكي

يحل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي ضيفا على كولومبوس كرو في العاشرة والنصف مساءً.

المباراة غير مذاعة عربيا.