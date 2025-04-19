إيدرسون يغيب عن مواجهة إيفرتون

السبت، 19 أبريل 2025 - 01:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي غياب إيدرسون مورايش حارس مرمى الفريق أمام إيفرتون.

ويستعد سيتي للقاء إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وكان الحارس البرازيلي قد خرج مصابا خلال الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 5-2 في الدقيقة 71 بسبب إصابة في الفخذ.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لن يكون إيدرسون متاحا في لقاء إيفرتون".

وغاب إيدرسون هذا الموسم في 8 مباريات بسبب الإصابة، بينما شارك الحارس الألماني في 17 بقميص سيتي هذا الموسم مقابل 33 للبرازيلي صنع خلالها 4 أهداف.

وكان إيدرسون قد غاب عن كوبا أمريكا 2024 مع منتخب البرازيل بعدما تعرض للإصابة في مايو الماضي.

وكشف أيضا المدرب الإسباني عودة كل من فيل فودين ومانويل أكانجي للتدرب.

وغاب الإنجليزي عن لقاء بالاس بسبب الإصابة فيما لم يتواجد السويسري في قائمة فريقه منذ فبرارير الماضي.

ولا زال غياب الثنائي جون ستونز وناثان أكي مستمرا بسبب الإصابة أيضا.

ويحتل سيتي المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة من 32 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث.

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