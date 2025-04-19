من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري

يواصل فرانك لامبارد المدير الفني لـ كوفنتري استكمال نتائجه الرائعة منذ توليه تدريب الفريق في الدرجة الأولى الإنجليزية.

نجم تشيلسي السابق قاد الفريق منذ توليه المهمة للارتقاء من المركز السابع عشر للسادس للمنافسة على بطاقة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.

وانتصر كوفنتري على وست بروميتش بنتيجة 2-0 ليصبح في المركز السادس برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميدلسبروه السابع، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وعقب المباراة صرّح لامبارد قائلا: "خضنا مباراة كبيرة ولا زال هناك الكثير، لم نحقق أي شيء بعد، ونأمل الوصول للمرحلة الملحق".

وأتم "حققنا الفوز بأداء جيد جدا جدا ضد وست بروميتش".

FRANK LAMPARD’S SKY BLUE ARMY pic.twitter.com/FWCIY21HJB — Coventry City (@Coventry_City) April 18, 2025

لامبارد تولى تدريب الفريق بدءا من الجولة 18 وهو يحتل المركز الـ 17 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 28 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر 8.

ويخوض الفرق من المركز الثالث للسادس مباريات الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وكاد لامبارد قريبا من إعادة ديربي كاونتي للدوري الإنجليزي في موسم 2018-19 لكنه خسر الملحق في النهائي لحساب أستون فيلا آنذاك.

ويغيب كوفنتري سيتي عن الدوري الإنجليزي منذ هبوطه في موسم 2000-2001.

ويعد أبرز إنجازات النادي تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1986-87.