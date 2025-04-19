انتصار واحد يحسمها.. ليدز وبيرنلي يقتربان من العودة لـ الدوري الإنجليزي

يحتاج ليدز يونايتد وأيضا بيرنلي لانتصار وحيد في آخر 3 جولات من أجل حصد بطاقة التأهل المباشر للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كلا الفريقين ترتيب الدرجة الأولى الإنجليزية برصيد 91 نقطة بفارق 5 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث بعد الوصول للجولة 43.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة للدوري الإنجليزي، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس مباريات الملحق لخطف آخر بطاقة.

واستمرت سلسلة ليدز الإيجابية بعدم الخسارة في آخر 7 مباريات وتحقيق الفوز في آخر 3 منها ليتصدر الترتيب برصيد 91 نقطة.

وحقق الفريق الفوز في آخر مبارياته خارج القواعد على حساب أوكسفورد يونايتد بهدف دون رد.

وقبلها فاز بيرنلي على واتفورد بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده أيضا لـ 91 نقطة بفضل هدفي زيان فليمينج وجوش بروانهيل.

اللقاء شهد طرد ثنائي واتفورد موسى سيسوكو وإدو كيامبي بسبب الحصول على إنذارين.

وربما يُحسم تأهل ليدز وبيرنلي سويا في الجولة المقبلة وبالتحديد يوم الإثنين المقبل.

حينها سيلتقي بيرنلي تحت قيادة مدربه سكوت باركر مع شيفيلد المنافس المباشر لهما على بطاقة التأهل، بينما يستضيف ليدز على ملعبه ستوك سيتي.

وفي حال فاز بيرنلي وليدز في المباراتين سيتأهلا بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وفي حال انتصر شيفيلد يونايتد سيتمسك بأمل خطف بطاقة التأهل وسيؤجل تأهلهما لجولة على الأقل.

يذكر أن بيرنلي هبط بنهاية الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.

فيما يأمل دانييل فاركي المدير الفني لليدز إعادة للفريق للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2022-23.