اسكواش - مصطفى عسل بطل الجونة بريمونتادا أمام علي فرج

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - اسكواش

توج مصطفى عسل لاعب بالم هيلز بلقب بطولة الجونة للاسكواش 2025 بالفوز على علي فرج لاعب وادي دجلة في المباراة النهائية.

وحصد عسل اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2022.

ولأول مرة ينتصر عسل على فرج في نهائي بطولة الجونة بعدما خسر نهائي آخر نسختين ضده.

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واستمرت المباراة لمدة 91 دقيقة حيث شهدت تقدم حامل اللقب بشوطين دون رد.

واستطاع عسل من قلب الطاولة وحصد اللقب بالفوز في 3 أشواط متتالية.

وجاءت نتائج الأشواط: 6-11 و7-11 و11-9 و11-9 و11-5.

وحصد عسل اللقب رقم 20 في مسيرته الاحترافية.

يذكر أن نوران جوهر حصد لقب السيدات بالفوز على أمينة عرفي في النهائي. (طالع التفاصيل)

مصطفى عسل اسكواش بطولة الجونة للاسكواش علي فرج
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