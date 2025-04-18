اسكواش - مصطفى عسل بطل الجونة بريمونتادا أمام علي فرج

توج مصطفى عسل لاعب بالم هيلز بلقب بطولة الجونة للاسكواش 2025 بالفوز على علي فرج لاعب وادي دجلة في المباراة النهائية.

وحصد عسل اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2022.

ولأول مرة ينتصر عسل على فرج في نهائي بطولة الجونة بعدما خسر نهائي آخر نسختين ضده.

How has @mostafasal_ done that? 🤯 An incredible shot by the World No.1 👌#ElGounaInternational pic.twitter.com/rMPDleQSVH — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) April 18, 2025

واستمرت المباراة لمدة 91 دقيقة حيث شهدت تقدم حامل اللقب بشوطين دون رد.

واستطاع عسل من قلب الطاولة وحصد اللقب بالفوز في 3 أشواط متتالية.

وجاءت نتائج الأشواط: 6-11 و7-11 و11-9 و11-9 و11-5.

🎙 "That's @AliFarag at his very best" @joeybarrington full of admiration for this boast from the World No.2 😮‍💨#ElGounaInternational pic.twitter.com/xaLXrjeFmj — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) April 18, 2025

وحصد عسل اللقب رقم 20 في مسيرته الاحترافية.

يذكر أن نوران جوهر حصد لقب السيدات بالفوز على أمينة عرفي في النهائي. (طالع التفاصيل)