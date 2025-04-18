اسكواش - الأكثر تتويجا.. نوران جوهر تحقق لقب بطولة الجونة 2025

حققت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز لقب بطولة الجونة للاسكواش 2025 بالفوز على أمينة عرفي مفاجأة البطولة في المباراة النهائية.

وفازت نوران باللقب للمرة الثالثة على التوالي وأصبحت الأكثر تتويجا باللقب متفوقة على رنيم الوليلي.

واستمرت المباراة النهائية لمدة 52 دقيقة وانتهت بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط: 9-11 و11-7 و11-6 و11-7.

ورفعت نوران رصيدها لـ 32 لقبا متنوعا خلال مسيرتها الاحترافية.

A trademark backhand kill to capture the final Platinum event of the 24/25 season 🎯 Here's the moment she sealed the win 👇 #ElGounaInternational pic.twitter.com/JyhTidKQPP — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) April 18, 2025

وتعد أمينة عرفي (17 عاما) مفاجأة البطولة إذ تفوقت على نور الشربيني في ربع النهائي ثم الأمريكية أوليفيا ويفير في نصف النهائي.

وخاضت اللاعبة الشابة أول نهائي لبطولة كبرى في مسيرتها.