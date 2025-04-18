قبل لقاء الأهلي.. صنداونز يجدد تعاقد ثيمبا زواني

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي تجديد تعاقد قائده ثيمبا زواني.

ثيمبا زواني النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

وجدد صاحب الـ 35 عاما تعاقده لمدة موسم واحد وفقا للتقارير.

ويأتي ذلك بعدما تعرض المخضرم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب جنوب إفريقيا في أكتوبر الماضي غاب بسببها عن خوض المباريات حتى الآن.

واكتفى اللاعب بالظهور بقميص صنداونز في 5 مباريات فقط هذا الموسم.

ويأتي ذلك قبل ساعات من لقاء صنداونز مع الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت.

Mshishi is here to stay! ✍ Captain Themba Zwane has penned a contract extension, keeping him at the Club beyond the 2024/25 season! 🙌 #Sundowns #ZwaneSigns pic.twitter.com/2dC1en3AKj — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 18, 2025

وقال ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز في وقت سابق لموقع " iDiski Times" الجنوب إفريقي عن إمكانية مشاركته ضد الأهلي:"ثيمبا زواني متاح ولكن لا يمكنه اللعب 90 دقيقة كاملة. الآن زواني ليس مصابا ويتدرب بشكل طبيعي".

وأضاف "بكل تأكيد لا يزال لديه بعض القيود على اللعب 90 دقيقة مباراة على مستوى مثل دوري الأبطال وأمام الأهلي، دعونا نرى كيف يمكنه مساعدتنا وتقديمه مع الفريق بأفضل طريقة".

ويلعب المخضرم مع صنداونز من 2014 وتوج بـ 15 لقبا متنوعا، ويستعد مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.