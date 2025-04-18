قبل لقاء الأهلي.. صنداونز يجدد تعاقد ثيمبا زواني

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

ثيمبا زواني - قائد صنداونز

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي تجديد تعاقد قائده ثيمبا زواني.

ثيمبا زواني

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وجدد صاحب الـ 35 عاما تعاقده لمدة موسم واحد وفقا للتقارير.

ويأتي ذلك بعدما تعرض المخضرم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب جنوب إفريقيا في أكتوبر الماضي غاب بسببها عن خوض المباريات حتى الآن.

أخبار متعلقة:
تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز وسام أبو علي: تاريخ مواجهات صنداونز يجعلنا أكثر حماسا.. ونريد الذهاب لكأس العالم ونحن أبطالا للقارة مؤتمر كولر: تنتظرنا مهمة صعبة أمام صنداونز.. ونمر بمرحلة مهمة للغاية الأهلي بالقميص الأحمر.. نتيجة الاجتماع الفني قبل مواجهة صنداونز في دوري الأبطال

واكتفى اللاعب بالظهور بقميص صنداونز في 5 مباريات فقط هذا الموسم.

ويأتي ذلك قبل ساعات من لقاء صنداونز مع الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت.

وقال ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز في وقت سابق لموقع " iDiski Times" الجنوب إفريقي عن إمكانية مشاركته ضد الأهلي:"ثيمبا زواني متاح ولكن لا يمكنه اللعب 90 دقيقة كاملة. الآن زواني ليس مصابا ويتدرب بشكل طبيعي".

وأضاف "بكل تأكيد لا يزال لديه بعض القيود على اللعب 90 دقيقة مباراة على مستوى مثل دوري الأبطال وأمام الأهلي، دعونا نرى كيف يمكنه مساعدتنا وتقديمه مع الفريق بأفضل طريقة".

ويلعب المخضرم مع صنداونز من 2014 وتوج بـ 15 لقبا متنوعا، ويستعد مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي صنداونز ثيمبا زواني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز هاني: نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل مؤتمر دودو الجباس: جاهزون لمواجهة أورلاندو.. وطموح بيراميدز بلا حدود مؤتمر يورتشيتش: أعرف كل شيء عن أورلاندو.. وفخورون بالوصول لهذه المرحلة مؤتمر الشناوي: لا يوجد حاجز نفسي.. والأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا مؤتمر كولر: تنتظرنا مهمة صعبة أمام صنداونز.. ونمر بمرحلة مهمة للغاية الأهلي بالقميص الأحمر.. نتيجة الاجتماع الفني قبل مواجهة صنداونز في دوري الأبطال
أخر الأخبار
جيوكيريس: مستقبلي؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيدرسون يغيب عن مواجهة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد ساعة | الكرة المصرية
انتصار واحد يحسمها.. ليدز وبيرنلي يقتربان من العودة لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار 2 ساعة | أمريكا
بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح