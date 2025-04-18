"سلمى مشهور كبش فداء الفشل والعنصرية".. مروان سري ينسحب من ملكية داجنهام

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

مروان سري وسلمى مشهور بقميص داجينهام

أعلن صانع المحتوى المصري مروان سري انسحابه من ملكية نادي داجنهام اعتراضا على قرار إقالة سلمى مشهور من منصب مدير التطوير.

وكتب سري عبر إكس: "أعلن رسميا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي. لن نتنازل عن مبادئنا و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور، وشكرا لدعمكم المستمر".

وقال سري في الفيديو الذي نشره: "كان هناك مشروع جاد وبدأ الرعاة يتحدثون معي وخطة واضحة عكس ما ظهر في لقاء سكاي سبورتس الذي اجتزء منه حديثي عن لعب فيفا وحديث سلمى عن رغبتنا في شراء نادٍ لونه أحمر".

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وأضاف "لا أريد التعميم ضد الجماهير كلها ولكن الجزء الأكبر الذي كان صوته مسموعا هو الجزء العنصري الذي يرفض الاستماع والتقبل لأسباب واضحة، وصوتهم كان ظاهرا في الفيديو".

وأوضح "الجماهير كانت ضد المالك والإدارة رغم أنهم يعملون منذ عام فقط. هذا المالك هو من أوصلنا وتفهم منظورنا وآمن بإمكانية دخول استثمارات كبيرة من العالم العربي، ولكن الإدارة أرادت كبش فداء لإخفاء اختياراتهم وقراراتهم السيئة وأزماتهم".

وواصل "هذا حدث مع جيمس كينج الذي كان يتولى إدارة كرة القدم في النادي وأقيل بالفعل ولكن لم تهدأ الأمور، وبالتالي كانوا يحتاجون لشخص آخر يتحمل ذلك، وبالتالي تم استهداف سلمى مشهور بسبب مبادئها وبسبب العنصرية".

ماذا حدث؟

أعلن نادي داجنهام وريبريدج الإنجليزي استبعاد سلمى مشهور من منصب مدير التطوير في النادي بشكل فوري.

وجاء تعيينها في هذا المنصب إثر انضمام مروان سري صانع المحتوى المصري لمجموعة ملاكه.

قرار الاستبعاد جاء فقط بعد 72 ساعة من قرار التعيين.

ولم يكشف النادي الإنجليزي السبب، بينما ربطت العديد من تعليقات المشجعين بين هذا القرار، وبين منشورات سلمى مشهور السابقة لدعم فلسطين.

ويلعب داجينهام بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي ويحتل المركز 21 المؤدي للهبوط برصيد 44 نقطة عقب 42 جولة.

وتأسس نادي داجينهام في عام 1992.

وأصبح سري رابع مصري سيتحوذ على ملكية نادي إنجليزي بعد كل من محمد الفايد مع فولام وعاصم علام مع هال سيتي وناصف ساويرس مع أستون فيلا بالإضافة إلى محمد النني والذي يملك أكاديميته الخاصة بإنجلترا.

مروان سري سلمى مشهور داجينهام
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