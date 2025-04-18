مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن الفريق عليه أن يهدأ وينتقل للتركيز على الدوري الإنجليزي وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال الفوز إيابا على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع النهائي، بعد الفوز ذهابا على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة.

وأوضح أرتيتا: "لفترة قصيرة، كانت الفرحة تملأ أرجاء النادي، لكن عليك أن تهدأ فورًا وتركز على الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأعلن مدرب أرسنال استمرار غياب الثنائي جورجينيو وريتشي كالافيوري، عن الفريق وعدم جاهزيتهما لخوض لقاء إبسويتش.

وعن إمكانية خوضهما مباراة باريس سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال، رد: "الأمر يعود إلى الأطباء، وإذا سارت الأمور على ما يرام أعتقد أن كالافيوري سيكون جاهزًا"

ويستعد أرسنال لمواجهة إبسويتش تاون الثالثة مساء الأحد على ملعب بورتمان رود في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام إيفرتون وبرينتفورد ليفقد آماله القليلة الباقية للمنافسة على اللقب، فيما نجح أوروبيا في الإطاحة بحامل اللقب والأكثر تتويجا.

وعن ديلاب هداف فريق إبسويتش تاون، رد أرتيتا: "لا أحب التحدث عن الأفراد، فهم كفريق قادرون على الفوز في المباريات."

ولم يكشف أرتيتا عن مستجدات تمديد عقد توماس بارتي لاعب وسط الملعب: "أترك القرار للنادي".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي انضم قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2020، في الوقت الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وأتم حديثه عن كاي هافيرتز مهاجم الفريق وفرص عودته إلى قائمة الفريق قريبا: "لو اضطررتُ للمراهنة عليه قبل الموعد المتوقع لقلتُ نعم. بالطريقة التي يُقدم بها أداءً قويًا في صالة الألعاب الرياضية، لا يُمكن أن يغيب فترة أطول."

ويلتقي أرسنال أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف النهائي على ملعب الإمارات يوم 29 إبريل، قبل خوض مواجهة الإياب في باريس يوم 7 مايو.