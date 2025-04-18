تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

مران الأهلي في جنوب إفريقيا

خاض النادي الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الثالثة عصر السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، ثم تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

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وحضر المران محمد قنديل القائم بأعمال السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، وعمر شعيب القنصل المصري في جنوب إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني قبل المباراة عن ارتداء الاهلي زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي صنداونز القميص الأصفر والشورت الأزرق.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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