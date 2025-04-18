هاني: نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل

كشف محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، عن تضاعف حالة التركيز لدى اللاعبين قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الثالثة عصر السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح هاني في تصريحات لحساب الأهلي الرسمي على فيسبوك: "التركيز بات أكثر لأننا في نصف نهائي دوري الأبطال، يجب أن تركض بنسبة 100 % أكثر من أي مباراة أخرى".

وأكمل "جميع اللاعبين لديهم نفس التركيز والحماس، وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا".

وأضاف "نعمل على نقاط الضعف لتصحيحها، ونقاط ضعف المنافس للتركيز عليها، ونحاول التركيز على نقاط قوتنا".

وأتم "نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل".

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين السابقتين، ويسعى للتتويج بالبطولة الثالثة على التوالي في إنجاز لم يتحقق من قبل في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.