مؤتمر الشناوي: لا يوجد حاجز نفسي.. والأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا

رفض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أن يكون لدى اللاعبين حاجزًا نفسيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر السبت في بريتوريا.

وأوضح الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد حاجز نفسي قبل مواجهة أي منافس بشكل عام، وجميع الفرق تعرف جيدا صعوبة مواجهة الأهلي في أي وقت، وما يهم اللاعبين في النهاية هو حصد الألقاب".

وأضاف "الأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا، المباراة ستكون صعبة أمام صنداونز، ونعلم جيدا أنه منافس قوي".

وأكمل "اللاعبون لديهم رغبة قوية في كتابة تاريخ مختلف والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي".

وتابع "كل الفرق تتطور وأدائها مختلف وصن داونز ينجح في ضم عناصر مميزة ويقيم معسكرات خارجية وهو أحد أسباب نتائجه القوية خلال السنوات الماضية".

وأتم "تركيزنا على تقديم أفضل ما يمكن في مباراة الغد ودرسنا صن داونز جيدا، الأهلي كبير وينافس باستمرار، ووصل إلى النهائي ٥ مرات بالفترة الماضية ويسعى للنهائي السادس واللقب الثالث على التوالي لدوري الأبطال."

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.