نيستلروي: صلاح يملك معايير النخبة ويثبت ذلك كل أسبوع

أثنى رود فان نيستلروي المدير الفني لـ ليستر سيتي على أداء محمد صلاح نجم ليفربول.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفا على ليستر سيتي الخامسة والنصف مساء يوم الأحد على ملعب كينج باور في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح نيستلروي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "صلاح لاعب جناح، وتسجيله 27 هدفًا وتقديمه هذا الكم من التمريرات الحاسمة إنجاز رائع".

وأكمل "ثبات مستوى صلاح هو ما يعجبني أكثر إنه يقدم أداءً مميزًا بهذا المستوى منذ أكثر من عقد؛ ومستوى لياقته البدنية، إنه يملك معايير النخبة، ويثبت ذلك كل أسبوع".

وعن رأيه في أداء فريق ليفربول، قال "أكثر ما يعجبني في ليفربول هو أسلوب لعبهم وجودة الفريق بشكل عام، وبالطبع كان أداء صلاح عاملاً حاسماً في تحقيق أهدافهم ووصولهم إلى ما هم عليه الآن."

وكشف نيستلروي عن مستقبله مع ليستر سيتي: "أنا أركز على إدارة الفريق، وإخراج أفضل ما لديهم ومنا، تحدثت مؤخراً عن القتال حتى النهاية في الوقت الحالي".

وأتم "تحدثت أيضاً عن رسم ملامح المستقبل، من خلال ضم العديد من لاعبي الأكاديمية للعمل معنا يومياً".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في مباراتين من المباريات الست المتبقية للإعلان رسميا عن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 18 نقطة وسيؤدي خسارته أمام ليفربول أو فوز ولفرهامبتون ووست هام في مباراتهما بالجولة ذاتها، إلى إعلان هبوط ليستر سيتي رسميا إلى دوري تشامبيون شيب.

وكان ساوثامبتون أول الهابطين من الدوري الإنجليزي بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.