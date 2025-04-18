مؤتمر سلوت: ليفربول يمر بفترة انتقالات صيفية حافلة.. وهذا موقف أرنولد

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

تحدث أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن تدعيمات الريدز في الانتقالات الصيفية المقبلة، وخطط الفريق للمستقبل.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفا على ليستر سيتي الخامسة والنصف مساء يوم الأحد على ملعب كينج باور في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح سلوت: "أعتقد أن ليفربول يشهد دائمًا صيفًا حافلاً.. وباحتفاظنا بلاعبين منتهيي عقدهما، فهذا صيف حافل بالفعل، لنرى ما سيحمله لنا بقية الصيف."

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وأكمل "سيكون من الغريب أن أقول الآن إنني لست راضيًا عن الفريق الحالي، فقد قلت هذا منذ عام، ربما لو استطعنا الاحتفاظ بهذا الفريق، فسيكون صيفًا حافلًا بالفعل".

وأضاف مدرب ليفربول: "تجديد عقد فان دايك يعكس طموح النادي الحقيقي. نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، وخاصة أولئك الذين قدموا أداءً ممتازًا على مدار مواسم متتالية، قدرتنا على تمديد عقودهم حتى في اللحظات الأخيرة تُظهر قوة مشروع كرة القدم في ليفربول".

وحول مستقبل أرنولد مع الفريق، رد: "عاد أرنولد مؤخرًا من الإصابة وشارك في التدريبات أمس. في كل مرة ينضم فيها إلى الفريق، يُظهر التزامًا كبيرًا، وعندما ينزل إلى الملعب، يُثبت أنه لاعب استثنائي. نريده بالتأكيد أن يبقى معنا".

وردًا على الانتقادات الأخيرة الموجهة للفريق، قال: "لم نُجرِ تغييرات جذرية على الفريق الصيف الماضي، ومع ذلك لم يتراجع مستوانا، لا أهتم كثيرًا بما يُقال أو يُكتب عنا؛ تركيزي منصب بالكامل على الفريق والعمل في الملعب".

وبخصوص إمكانية إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق، قال: "كلما طالت مدة لعب الفريق معًا، زادت فرص نجاحه، لذا أعتقد أنه يجب الحفاظ على الفريق متماسكًا لأطول فترة ممكنة، طالما يُقدم أفضل أداء ممكن".

واستدرك سلوت: "من الجيد أيضًا أن يكون لدينا طاقة جديدة في الفريق بضم لاعب أو لاعبين، لكن هذا ليس ضروريًا بالنظر إلى مستوى الفريق وجودة الموسم الذي قدمناه."

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قال: "فزنا بخمس من آخر ست مباريات، وكان الموسم بأكمله مليئًا بالتحديات، باستثناء ثلاث أو أربع مباريات، كانت جميعها صعبة للغاية. معظم الانتصارات جاءت بفارق هدف أو هدفين فقط، الدوري الإنجليزي الممتاز تنافسي للغاية".

وتابع سلوت تصريحات عن قوة نيوكاسل وباريس سان جيرمان، بعدما حقق الأول لقب كأس الرابطة على حساب الريدز، فيما أطاح بطل فرنسا بالفريق من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

سلوت قال: "نيوكاسل أظهر مدى قوته، هم الآن في المركز الثالث، لذا فإن أدائهم الرائع ضدنا في نهائي كأس الرابطة لم يعد مفاجئًا على الأرجح، وباريس سان جيرمان كان جيدًا، لكن فيلا الذي يحتل المركز السابع حاليًا في إنجلترا، أثبت قدرته على الفوز على باريس سان جيرمان. يا له من دوري رائع نلعب فيه."

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