الأهلي بالقميص الأحمر.. نتيجة الاجتماع الفني قبل مواجهة صنداونز في دوري الأبطال

أسفر الاجتماع الفني لمباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام الأهلي عن ارتداء حامل اللقب للقميص الأحمر.

وناقش الاجتماع الترتيب الخاصة بالمباراة، والتي تم الاتفاق خلالها على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.