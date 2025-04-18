مدرب سيمبا: طموحنا الفوز بالكونفدرالية بعد خروج الزمالك

يعتبر فولدو ديفيدز المدير الفني لسيمبا التنزاني، أن آمال الكرة الإفريقية في كأس العالم للأندية معلقة على الأهلي.

ويشارك الأهلي كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

وأضاف ديفيدز في تصريحات لقناة المحور: "كرة القدم المصرية هي الأقوى في إفريقيا، بيراميدز يقدم أداءً قويا ولكن الأهلي يظل عملاق إفريقيا".

وعن نصف نهائي دوري الأبطال، رد معلقا: "مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون بين الكرة المصرية والجنوب إفريقية، وقد يكون نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وأورلاندو بايرتس".

وعن إقصائه سيمبا للمصري وتأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية: "مباراة الذهاب ضد المصري منحتنا الكثير من الثقة بسبب استحواذنا على الكرة وتهديد مرمى المصري بـ7 تسديدات على المرمى، ولكن رغم ذلك خسرنا المباراة".

وتابع "كان علينا التكيف في مباراة الإياب مع معرفتنا بكيفية تعاملهم مع المباراة، هدفنا كان أن نسجل أكثر من هدفين ونحسم المباراة في الـ90 دقيقة، وتمكنا من إنهاء المهمة بركلات الترجيح".

وأضاف "المصري فريق جيد ولكننا من الناحية التكتيكية عرفنا كيف نجد المساحات ونخلق العديد من الفرص لإنهاء المباراة".

كما تحدث فولدو ديفيدز عن مواجهة ستيلنبوش الجنوب إفريقي في نصف نهائي الكونفدرالية: "نأخذ مرحلة تلو الأخرى، سنواجه ستيلنبوش وهو فريقه نعرفه جيدا، طموحنا هو الوصول للنهائي والفوز بالبطولة لأننا سنواجه ستيلنبوش وليس الزمالك".

وأتم "فوز ستيلنبوش على الزمالك يظهر مدى قوة الفريق".

وأطاح ستيلنبوش بالزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية بالفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما على استاد القاهرة، بعد التعادل ذهابا بالتعادل السلبي دون أهداف.