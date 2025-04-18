صدام ناري على ملعب النهائي.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي
الجمعة، 18 أبريل 2025 - 01:59
كتب : FilGoal
تم تحديد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكملهم بودو جليمت النرويجي بإقصاء لاتسيو الإيطالي بركلات الترجيح.
وتأهل مانشستر يونايتد على حساب ليون بالفوز إيابا 5-4 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعد التعادل ذهابا 2-2.
بينما تأهل توتنام على حساب أينتراخت فرانكفورت بالفوز 1-0، بعد التعادل ذهابا 1-1.
كذلك تأهل أتلتيك بلباو الإسباني على حساب رينجرز الاسكتلندي بالفوز 2-0، بعد التعادل السلبي في الذهاب.
وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 1 مايو، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 8 مايو.
وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.
مباريات نصف النهائي - الذهاب على أرض الفريق المذكور أولا
توتنام هوتسبر × بودو جليمت
أتلتيك بلباو × مانشستر يونايتد
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