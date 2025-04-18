صدام ناري على ملعب النهائي.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

تم تحديد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكملهم بودو جليمت النرويجي بإقصاء لاتسيو الإيطالي بركلات الترجيح.

وتأهل مانشستر يونايتد على حساب ليون بالفوز إيابا 5-4 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعد التعادل ذهابا 2-2.

بينما تأهل توتنام على حساب أينتراخت فرانكفورت بالفوز 1-0، بعد التعادل ذهابا 1-1.

كذلك تأهل أتلتيك بلباو الإسباني على حساب رينجرز الاسكتلندي بالفوز 2-0، بعد التعادل السلبي في الذهاب.

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 1 مايو، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.

مباريات نصف النهائي - الذهاب على أرض الفريق المذكور أولا

توتنام هوتسبر × بودو جليمت

أتلتيك بلباو × مانشستر يونايتد