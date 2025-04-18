58 مليون جنيه مكافآت.. في الجول يكشف شروط استحقاق زيزو للبنود الإضافية

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 01:54

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

أرسل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إنذارا لمطالبة ناديه بمستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بقرابة 72 مليون جنيه.

وتمثل الغالبية العظمى من هذا المبلغ مكافآت إضافية وحوافز لا تتعلق بأقساط الراتب الأساسي، حيث يصل إجمالي المكافآت إلى 58.5 مليون جنيه تقريبا.

وترتبط المكافآت الإضافية عادة بشروط مثل تحقيق البطولات أو المشاركة في عدد من المباريات أو تسجيل عدد معين من الأهداف وما إلى ذلك.

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ويكشف لكم FilGoal.com شروط استحقاق مكافآت زيزو المطلوبة من نادي الزمالك وفقا للعقد:

موسم 2022-2023

15 مليون مكافآت مستحقة بدون شروط.

موسم 2023-2024

20 مليون مكافآت مستحقة بدون شروط.

موسم 2024-2025

20 مليون جنيه مكافآت مستحقة بدون شروط

3 مليون و333 ألف جنيه - تستحق عند مشاركته في 15 مباراة

175 ألف جنيه - بدل سكن

أما بقية المبلغ المطالب به والذي يقارب 72.5 مليون جنيه، يتمثل في 14 مليون جنيه قيمة الأقساط المستحقة عن الموسم الحالي منذ بدايته وحتى 1 أبريل 2025.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.

أحمد سيد زيزو الزمالك الدوري المصري
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