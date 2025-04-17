توتنام وأتليتك بلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

حجز توتنام هوتسبير الإنجليزي مقعده في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف نظيف في إياب الدور ربع النهائي.

سجل هدف توتنام دومينيك سولانكي من ضربة جزاء بعد ضربة جزاء لصالح الفريق الإنجليزي إثر تدخل الحارس القوي على ماديسون لاعب السبيرز.

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وكانت مباراة الذهاب على ملعب توتنام انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق الأسبوع الماضي.

وبتلك النتيجة تأهل توتنام إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة لاتسيو الإيطالي أمام بودو جليمت النرويجي في ربع النهائي.

وامتدت مباراة إياب ربع النهائي بين لاتسيو وبودو جليمت إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بتقدم لاتسيو بهدفين نظيفين، ليعادل نتيجة الذهاب.

ونجح أتليتك بلباو الإسباني في الفوز على حساب ضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في إياب الدور ربع النهائي.

سجل هدفي بلباو أوهان سانسيت في الدقيقة 45+4، فيما سجل نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 80.

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نيكو ويليامز يسجل الهدف الثاني لأتلتيك بيلباو ⚽️💫#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/BFkC5FyR6j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي بلباو أمام الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام ليون والتي امتدت لوقت إضافي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

ويقام الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.