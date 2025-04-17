مدرب صنداونز قبل مواجهة الأهلي: زواني لم يعد مصابا ولكن

الخميس، 17 أبريل 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

ثيمبا زواني - صنداونز

كشف البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز عن جاهزية لاعبه ثيمبا زواني بعد فترة طويلة الغياب.

ويغيب زواني عن صفوف صنداونز منذ أكتوبر 2024 بسبب الإصابة.

وقال ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز موقع " iDiski Times" الجنوب إفريقي:"ثيمبا زواني متاح ولكن لا يمكنه اللعب 90 دقيقة كاملة. الآن زواني ليس مصابا ويتدرب بشكل طبيعي".

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وأضاف "بكل تأكيد لا يزال لديه بعض القيود على اللعب 90 دقيقة مباراة على مستوى مثل دوري الأبطال وأمام الأهلي، دعونا نرى كيف يمكنه مساعدتنا وتقديمه مع الفريق بأفضل طريقة".

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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