عقوبات كاف - تغريم بيراميدز والترجي وصنداونز وإجراءات ضخمة ضد أورلاندو والمولودية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن عقوبات الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتم تغريم بيراميدز والجيش الملكي المغربي، كذلك الترجي التونسي وماميلودي صنداونز على خلفية أحداث المشجعين.

وشهدت مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر رقما مهولا من العقوبات على الفريقين.

وجاءت العقوبات كالتالي:

بيراميدز

أدين النادي بسوء السلوك وانتهاك قواعد الملاعب بفشله في تنظيم عملية التذاكر والسيطرة على الجماهير في مباراته ضد الجيش الملكي المغربي.

تم تغريم النادي 15 ألف دولار.

الجيش الملكي المغربي

أدين بسوء السلوك والفشل في تنظيم التأمين بالشكل اللازم واستخدام أقلام الليزر ضد بيراميدز.

تم تغريمه 20 ألف دولار، وحرمانه من الجماهير لمدة مباراة مع وقف التنفيذ لمدة عام.

الترجي التونسي

أدين بسوء السلوك وانتهاك لوائح الانضباط بسبب سلوك مشجعيه أمام ماميلودي صنداونز.

تم تغريم النادي 150 ألف دولار.

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

أدين بانتهاك لوائح الانضباط وقواعد الأمن والأمان في مباراته ضد الترجي.

تم تغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار وإلزامه بتطبيق إجراءات الأمن والأمان المحددة في قواعد كاف خلال المباريات المقبلة.

مولودية الجزائر

أدين بانتهاك قواعد الانضباط والأمن والأمان أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تم تنفيذ العقوبة السابق وقفها ضده في 24 نوفمبر 2024، ليلعب المباراتين المقبلتين على أرضه بدون جماهير. كما تم تغريمه 10 آلاف دولار بسبب قنابل الدخان و20 ألف دولار بسبب أقلام الليزر، و10 آلاف دولار بسبب رمي المقذوفات، و100 ألف دولار بسبب سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين ليصل المجموع إلى 140 ألف دولار.

كذلك تم إيقاف المدرب المساعد محمد خزروني لـ 4 مباريات وتغريمه 15 ألف دولار.

وتم إيقاف اللاعب عبد القادر منزلة لمباراتين، يتم وقف تنفيذ واحدة منهما لمدة عام.

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

أدين النادي بسوء السلوك والفشل في تنظيم التأمين اللازم لمباراته أمام مولودية الجزائر.

تم تغريم النادي 50 ألف دولار بسبب سوء سلوك الفريق و20 ألف دولار بسبب الفشل في تنظيم التأمين اللازم، ليصل المجموع إلى 70 ألف دولار.

تم إيقاف طبيب الفريق إزيكيل ماتيبولا لـ 4 مباريات مع وقف تنفيذ مباراتين منهما لمدة عام.

تم إيقاف اللاعبين سيفو تشاين ونكوسيناتي سيبيسي لمباراة واحدة بسبب سوء السلوك، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

اتحاد العاصمة الجزائري

أدين النادي بانتهاك قواعد الانضباط والأمن والأمان في مباراته ضد شباب قسنطينة.

تم تغريم النادي 25 ألف دولار ومعاقبته باللعب بدون جماهير لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

شباب قسنطينة الجزائري

أدين بسوء السلوك واستخدام الألعاب النارية في مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

تم تغريم النادي 15 ألف دولار وإلزامه بسداد الغرامة السابق إيقاف تنفيذها في 24 ديسمبر 2004 والمقدرة بـ 10 آلاف دولار.