كرة يد - الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر.. وموعد المباراة

حجز الأهلي والزمالك مقعديهما في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 26-20 ضمن نصف نهائي كأس مصر.

فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 24-22 في نصف النهائي الآخر.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد غدا الجمعة.

وتُلعب المباراة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء.

وكان سبورتنج حامل لقب المسابقة ودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، كما فاز بلقب السوبر على حساب سبورتنج في الموسم الجاري.