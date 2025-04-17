بعد 72 ساعة فقط.. استبعاد سلمى مشهور من منصبها في نادي داجنهام

أعلن نادي داجنهام وريبريدج الإنجليزي استبعاد سلمى مشهور من منصب مدير التطوير في النادي بشكل فوري.

ويأتي ذلك تعيينها في هذا المنصب إثر انضمام مروان سري صانع المحتوى المصري لمجموعة ملاكه.

قرار الاستبعاد جاء فقط بعد 72 ساعة من قرار التعيين.

ولم يكشف النادي الإنجليزي السبب.

ويلعب داجينهام بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي ويحتل المركز 21 المؤدي للهبوط برصيد 44 نقطة عقب 42 جولة.

ويبتعد داجينهام عن ويلدستون صاحب المركو 20 غير المؤدي للهبوط بفارق 5 نقاط قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

وقال سري في تصريحات لموقع النادي: "كرة القدم هي طريقتي للتواصل مع الناس في حياتي وأنا محظوظ للانضمام لنادي يملك شخصية قوية وأنا هنا لأساهم في شيء يعطي معنى".

وتأسس نادي داجينهام في عام 1992.

وأصبح سري رابع مصري سيتحوذ على ملكية نادي إنجليزي بعد كل من محمد الفايد مع فولام وعاصم علام مع هال سيتي وناصف ساويرس مع أستون فيلا بالإضافة إلى محمد النني والذي يملك أكاديميته الخاصة بإنجلترا.