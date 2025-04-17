محترف وحيد.. في الجول يكشف قائمة من 34 لاعبا لاختيار 26 في بطولة أمم إفريقيا للشباب

استقر منتخب الشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه على قائمة مبدئية من 34 لاعبا للاختيار بينهم في بطولة أمم إفريقيا.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 27 أبريل الحالي حتى 18 مايو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين، 34 لاعبا سيتم إرسال 26 منهم اليوم الخميس بالقائمة النهائية.

وتضم القائمة النهائية 21 لاعبا بجانب 5 احتياطيين.

ويكشف FilGoal.com القائمة التي تضم 34 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد) - محمد ريشة (البنك الأهلي).

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) - محمد سمير (إنبي) - محمد إبراهيم (الزمالك) - أحمد عبد العزيز (زد) - أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) - عبد الله بوستنجي (سموحة) - محمد جمال (بتروجت) - معتز محمد (الأهلي) - محمود لبيب (الأهلي) - مؤمن شريف (الاتحاد) - مهاب سامي (إنبي) - يوسف شيكا (بيراميدز).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (الأهلي) - خالد ربيع (أبو قير للأسمدة) - سيف عصام (إنبي) - محمد عاطف (الأهلي) - محمد رأفت (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا) - يوسف شلبي (مودرن سبورت) - محمد عبد الله (الأهلي) - عمر أسامة (إنبي) - أحمد أبو الفتح (المصري) - أحمد ناجي (الاتحاد) - حامد عبد الله (إنبي).

الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) - محمد زعلوك (الأهلي) - مهند محمد (المقاولون العرب) - عمرو فتحي عموري (الاتحاد).

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.