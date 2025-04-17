ستانيشيتش: كان من الغباء دفع حامل الكرات بتلك الطريقة

الخميس، 17 أبريل 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

يوسيب ستانيشيتش

وصف يوسيب ستانيشيتش لاعب بايرن ميونيخ ما فعله بـ "الغباء" عندما دفع حامل الكرات خلال مباراة فريقه ضد إنتر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونيخ مع إنتر في سان سيرو بنتيجة 2-2 لكنها نتيجة لم تكن كافية ليودع البافاري المنافسات مبكرا.

ودفع ستانيشيتش حامل الكرات الذي أبعد عنه الكرة في الدقائق الأخيرة، وهو ما التقطته الكاميرات.

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وقال لاعب بايرن ميونيخ لصحيفة أبندتسايتونج الألمانية: "كل فريق في العالم يهدر الوقت عندما يكون متقدما".

وأكمل "كان من الغباء بعض الشيء أن أدفع حامل الكرات بتلك الطريقة".

وشارك يوسيب كظهير أيسر في مباراة أمس ضد إنتر.

وخاض الكرواتي البالغ 25 عاما هذا الموسم 16 مباراة بقميص بايرن ميونيخ صنع خلالها هدفين.

وللمرة الأولى في دوري الأبطال إنتر لا يخسر على ملعبه أمام بايرن بعد 3 مباريات سابقة فاز الفريق الألماني بهم جميعا

إنتر ميلان مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، بينما وصل رصيده على أرضه إلى 21 مباراة دون هزيمة

بايرن ميونيخ الدوري الألماني يوسيب ستانيشيتش
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