ستانيشيتش: كان من الغباء دفع حامل الكرات بتلك الطريقة

وصف يوسيب ستانيشيتش لاعب بايرن ميونيخ ما فعله بـ "الغباء" عندما دفع حامل الكرات خلال مباراة فريقه ضد إنتر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونيخ مع إنتر في سان سيرو بنتيجة 2-2 لكنها نتيجة لم تكن كافية ليودع البافاري المنافسات مبكرا.

ودفع ستانيشيتش حامل الكرات الذي أبعد عنه الكرة في الدقائق الأخيرة، وهو ما التقطته الكاميرات.

وقال لاعب بايرن ميونيخ لصحيفة أبندتسايتونج الألمانية: "كل فريق في العالم يهدر الوقت عندما يكون متقدما".

وأكمل "كان من الغباء بعض الشيء أن أدفع حامل الكرات بتلك الطريقة".

وشارك يوسيب كظهير أيسر في مباراة أمس ضد إنتر.

وخاض الكرواتي البالغ 25 عاما هذا الموسم 16 مباراة بقميص بايرن ميونيخ صنع خلالها هدفين.

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