بسبب الأهلي وبيراميدز.. خطاب شكر من أبو ريدة لـ موتسيبي

أرسل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري خطاب شكر لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بعد تدخله لإنهاء أزمة تأشيرات الأهلي وبيراميدز للسفر لجنوب إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي أن موتسيبي ساهم في تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في خطابه إلى موتسيبي: "كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعا لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الإفريقية بشكل عام".

أبو ريدة يشكر موتسيبي بعد تدخله لإنهاء أزمة تأشيرات الأجانب في الأهلي وبيراميدز 🔴📝 أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر للسيد باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الأندية المصرية المشاركة في… pic.twitter.com/hecMi0kWJt — EFA.eg (@EFA) April 17, 2025

ويحل الأهلي وبيراميدز ضيفين على صنداونز وأورلاندو بايرتس على الترتيب في ذهاب مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

فيما ستقام مباراة بيراميدز مع أورلاندو يوم السبت المقبل في السادسة مساءً.

وتقام مباريات الإياب يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري.