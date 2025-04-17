بسبب الأهلي وبيراميدز.. خطاب شكر من أبو ريدة لـ موتسيبي

الخميس، 17 أبريل 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - باتريس موتسيبي

أرسل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري خطاب شكر لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بعد تدخله لإنهاء أزمة تأشيرات الأهلي وبيراميدز للسفر لجنوب إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي أن موتسيبي ساهم في تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في خطابه إلى موتسيبي: "كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعا لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الإفريقية بشكل عام".

أخبار متعلقة:
"ليفاندوفسكي يثبت أن العمر مجرد رقم" ويقترب من رقم فريد اتحاد الكرة: اعتماد أجندة المنتخب في يونيو.. وتفويض أبو ريدة لمناقشة تصور الموسم المقبل لتبادل الخبرات.. أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الفرنسي ويهديه قميص المنتخب بعد تصريحات حسام حسن.. في الجول يكشف قرارات أبو ريدة مع ممثلي الاتحاد

ويحل الأهلي وبيراميدز ضيفين على صنداونز وأورلاندو بايرتس على الترتيب في ذهاب مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

فيما ستقام مباراة بيراميدز مع أورلاندو يوم السبت المقبل في السادسة مساءً.

وتقام مباريات الإياب يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري.

هاني أبو ريدة باتريس موتسيبي دوري أبطال إفريقيا الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
محترف وحيد.. في الجول يكشف قائمة من 34 لاعبا لاختيار 26 في بطولة أمم إفريقيا للشباب الخبر الجزائرية: إيقاف مصطفى غربال لنهاية الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني مران الأهلي - وسام أبو علي يخوض تدريبات تأهيلية في جنوب إفريقيا كاف يوضح حقيقة تقديم دعم للأندية المشاركة في كأس العالم الركراكي: تحدثت مع يامال لتمثيل المغرب لكنه كان واضحا واختار إسبانيا الأهلي يعلن الحصول على الموافقات الأمنية لحضور السعة الكاملة أمام صنداونز أول تعليق من الزمالك على موقف النادي من قضية بوبيندزا بعد وفاته
أخر الأخبار
الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا 4 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 72 ساعة فقط.. استبعاد سلمى مشهور من منصبها في نادي داجنهام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف سبب تواجد مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلي ضد فاركو 16 دقيقة | الدوري المصري
محاضرة باتحاد الكرة عن الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين الشباب 26 دقيقة | الكرة المصرية
"لم نرتق لمستوى التوقعات وريال مدريد سيعود".. اعتذار بيلينجهام وفينيسوس بعد خسارة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس العاصمة - الأهلي (1)-(2) فاركو.. والجيش (1)-(0) إنبي.. جوووول معلول يصنع ساعة | الكرة المصرية
باستثناء الافتتاح.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباريات شباب مصر ضمن 12 مباراة 2 ساعة | منتخب مصر
محترف وحيد.. في الجول يكشف قائمة من 34 لاعبا لاختيار 26 في بطولة أمم إفريقيا للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش