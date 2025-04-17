بعد صلاح.. ليفربول يعلن تمديد تعاقد فان دايك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتتواصل رحلة الهولندي مع ليفربول والتي بدأت منذ 7 مواسم ونصف في أنفيلد.

ويستمر المدافع المخضرم لمدة موسمين بقميص الريدز، مثلما جدد محمد صلاح نجم الفريق منذ أيام.

وقال الهولندي عبر موقع النادي: "أنا سعيد للغاية وفخور للغاية، لدي مشاعر كثيرة في رأسي أريد التحدث عنها".

وأكمل "أشعر بالفخر والسعادة، بالرحلة التي قضيتها في مسيرتي، وأن أكون قادرا على الاستمرار موسمين في هذا النادي أمر رائع".

وأردف "دائما ما كنت أفكر في ليفربول، هذه كانت الخطة الدائمة".

وأتم "لم يكن لدي شك في ذهني بأنني في المكان المناسب لي ولعائلتي، أنا واحد من ليفربول، لقد أطلق عليّ أحد الأشخاص لقب "سكاوزر بالتبني" (سكان المدينة المحليين) فخور بذلك وهذا يعطيني شعورا رائعا".

وانضم فان دايك من ساوثامبتون لليفربول في صفقة قياسية آنذاك في يناير 2018 ليصبح من أفضل مدافعي العالم.

خلال 314 مباراة بقميص رقم 4 مع الريدز سجل 27 هدفا وحقق كل الألقاب الممكنة مع الريدز.

ويقترب الهولندي من رفع لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 مع ليفربول إذ يتصدر الترتيب ويحتاج لـ 6 نقاط فقط من أجل حسم اللقب.

وسبق أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2019.

صاحب الـ 33 عاما حل في نفس العام أيضا في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرتدي فان دايك شارة قيادة ليفربول منذ صيف 2023 وحتى الآن، وستستمر الشارة على كتفه على الأقل لمدة عامين جديدين.