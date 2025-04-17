الخبر الجزائرية: إيقاف مصطفى غربال لنهاية الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية

الخميس، 17 أبريل 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

الجزائري مصطفى غربال

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إيقاف مصطفى غربال حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة.

وكشفت صحيفة الخبر الجزائرية وفقا لمصادرها أن الاتحاد الجزائري قرر إيقاف غربال بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة خلال مواجهة مولودية الجزائر أمام أولمبيك أقبو.

واعتبر الاتحاد الجزائري أن الأخطاء التحكيمية قد أثرت على نتيجة المباراة والتي تسببت في الكثير من الجدل.

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وتسبب أداء غربال في موجة غضب عارمة في صفوف الجماهير والتي اعتبرت القرار قد ساهم في خسارة مولودية الجزائر.

وبذلك تأكد غياب غربال عن إدارة نهائي كأس الجزائر لهذا الموسم والذي يجمع بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد رغم كونه أبرز المرشحين للمباراة.

وكان قد تم اختيار مصطفى غربال ضمن حكام منافسات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في أمريكا بالفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

ويغادر غربال قريبا رفقة مساعدي مقران غوراري وعباس أكرم لحضور المعسكر التحضيري الخاص بحكام كأس العالم للأندية.

مصطفى غربال الحكم الجزائري
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