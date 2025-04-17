أرتيتا: وجودي هنا بفضل جوارديولا.. واتصلت به صباح مواجهة ريال مدريد

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بمواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والذي عمل مساعدا له لمدة 4 سنوات من قبل.

وكشف أرتيتا عن اتصاله بجوارديولا صباح مواجهة الإياب أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم أرسنال تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ريال مدريد ذهابا وإيابا.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال في المؤتمر الصحفي بعد التأهل على حساب ريال مدريد: "أنا هنا بسبب فضل بيب جوارديولا الكبير، اتصلت به صباح مواجهة الإياب أمام ريال مدريد".

وتابع "وجودي هنا يعود الفضل الكبير فيه لجوارديولا، كان مصدر إلهام كبير لي، وعشت معه أربع سنوات رائعة، سأظل ممتنا له دائما، فلولاه لما كنت هنا الآن".

وشدد أرتيا "أعتقد أن ما حدث أمام ريال مدريد يُظهر بشكل عام شخصية الفريق، وهذا النادي، إنها ليلة نفخر بها للغاية، ليس فقط لأننا وصلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تاريخيا، لكن أيضا لطريقة أدائنا في ظل الظروف المحيطة وعدد الإصابات التي تعرضنا لها".

وأضاف "الآن علينا مواصلة ما حققناه، والبناء على ذلك، نحن متعطشون للفوز فنحن فريق شاب ونسعى لتحقيق إنجاز كبير".

واختتم أرتيتا تصريحاته "كنا على ثقة تامة بقدرتنا على هزيمة ريال مدريد والسيطرة على هذا الفريق، وفعل اللاعبون ذلك بالفعل".

عقدة مستمرة

استمرت عقدة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ لم ينجح النادي الملكي في تحقيق أي انتصار على أرسنال.

ونجح أرسنال خلال 4 مواجهات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الحفاظ على سجله دون هزيمة.

وفاز أرسنال في ثلاث مباريات مقابل تعادل وحيد.

وسجل أرسنال خلال أربع مواجهات، ستة أهداف بينما استقبل هدفا واحدا أمام ريال مدريد.

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.

ظهور أول منذ 16 عاما

يعود أرسنال للظهور في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2009.

وكان آخر ظهور لأرسنال في المربع الذهبي عندما ودع أمام مانشستر يونايتد في نسخة 2009.

وبشكل عام يصل أرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة 2006 و2009.