كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقه المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في نسختها الـ 43 والمقرر إقامتها في ليبيا.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل الجاري.

ويدخل الأهلي البطولة من أجل الدفاع عن لقبه، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب مولودية بو سالم.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا. (مزيد من التفاصيل)

وبذلك يصبح الأهلي ممثل مصر الوحيد في البطولة.