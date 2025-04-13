خبر في الجول - الزمالك يقرر الاعتذار عن عدم المشاركة في إفريقيا لرجال الطائرة

الأحد، 13 أبريل 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاعتذار عن عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك قد عقدت اجتماعا مع كارلوس شوانكي المدير الفني لفريق الطائرة من أجل مناقشة مصير المشاركة في بطولة إفريقيا.

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وتم الاستقرار عقب نهاية الاجتماع على الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للرجال.

ويأتي ذلك بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال البطولات المحلية هذا الموسم.

إذ خسر الزمالك أمام الأهلي في نهائي كل من السوبر والدوري وكأس مصر على الترتيب.

وكانت بداية الموسم الجاري لطائرة الزمالك مثالية بعد التتويج بلقب البطولة العربية في قطر على حساب الأهلي.

وحقق الزمالك لقب بطولة إفريقيا لرجال الطائرة 5 مرات من قبل آخرها عام 2012.

ومنذ التتويج الأخير وصل الزمالك إلى النهائي مرتين وخسر في 2021 أمام الترجي التونسي وفي 2023 أمام مولودية بوسالم التونسي.

كرة طائرة الزمالك
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