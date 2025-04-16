غاب هاو؟ لا مشكلة.. نيوكاسل يكتسح بالاس بخماسية

اكتسح نيوكاسل على ملعبه سان جيمس بارك ضيفه كريستال بالاس في لقاء مؤجل من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثانية يغيب إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل بسبب دخوله للمستشفى لكن الفريق كان في أيد أمينة.

جاسون تينديل المدرب المساعد تولى المهمة في غياب هاو خلال مباراتين، هز الفريق خلالهما الشباك 9 مرات واستقبل هدفا وحيدا.

الفوز قاد نيوكاسل للمركز الثالث بعدما حقق الفوز الخامس تواليا برصيد 58 نقطة.

فيما تكبد بالاس الخسارة الثانية على التوالي إذ استقبل في آخر مباراتين 10 أهداف فقط وتوقف رصيده عند 43 نقطة.

A 5-0 hammering of Crystal Palace takes Newcastle into third place! 🪜 pic.twitter.com/mEx71kN6vc — Premier League (@premierleague) April 16, 2025

تقدم جيوش المدينة بالهدف الأول عن طريق جاكوب ميرفي في الدقيقة 14 بتصويبة مباغتة من الجهة اليمنى.

وأهدر إيبريتشي إيزي فرصة التعادل بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 36.

زادت مشاكل الضيوف بعدما سجل مارك جويهي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول أضاف أصحاب الأرض ثنائية.

هارفي بارنز ثم فابيان شار سجلا الثالث والرابع في الدقيقتين 45+2 و45+8.

وفي الشوط الثاني أكمل الهداف ألكسندر إيزاك الخماسية في الدقيقة 58.

السويدي وصل للهدف رقم 21 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي معادلا ما سجله في الموسم الماضي.

في الجولة المقبلة سيلتقي نيوكاسل مع أستون فيلا، فيما يستضيف كريستال بالاس ضيفه بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.