غاب هاو؟ لا مشكلة.. نيوكاسل يكتسح بالاس بخماسية

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

نيوكاسل

اكتسح نيوكاسل على ملعبه سان جيمس بارك ضيفه كريستال بالاس في لقاء مؤجل من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثانية يغيب إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل بسبب دخوله للمستشفى لكن الفريق كان في أيد أمينة.

جاسون تينديل المدرب المساعد تولى المهمة في غياب هاو خلال مباراتين، هز الفريق خلالهما الشباك 9 مرات واستقبل هدفا وحيدا.

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الفوز قاد نيوكاسل للمركز الثالث بعدما حقق الفوز الخامس تواليا برصيد 58 نقطة.

فيما تكبد بالاس الخسارة الثانية على التوالي إذ استقبل في آخر مباراتين 10 أهداف فقط وتوقف رصيده عند 43 نقطة.

تقدم جيوش المدينة بالهدف الأول عن طريق جاكوب ميرفي في الدقيقة 14 بتصويبة مباغتة من الجهة اليمنى.

وأهدر إيبريتشي إيزي فرصة التعادل بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 36.

زادت مشاكل الضيوف بعدما سجل مارك جويهي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول أضاف أصحاب الأرض ثنائية.

هارفي بارنز ثم فابيان شار سجلا الثالث والرابع في الدقيقتين 45+2 و45+8.

وفي الشوط الثاني أكمل الهداف ألكسندر إيزاك الخماسية في الدقيقة 58.

السويدي وصل للهدف رقم 21 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي معادلا ما سجله في الموسم الماضي.

في الجولة المقبلة سيلتقي نيوكاسل مع أستون فيلا، فيما يستضيف كريستال بالاس ضيفه بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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