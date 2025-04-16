شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني تولي شوقي غريب القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي.

وكشف نادي المريخ عن تولي شوقي غريب مسؤولية المدير الفني لفريق المريخ السوداني لمدة عام.

ويعاون شوقي غريب كل من السوداني محسن سيد والمصري توفيق صقر.

بينما أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى وكمال عبد الواحد مخططا للأحمال ومحمد صلاح إخصائي للتأهيل البدني.

ويلعب نادي المريخ هذا الموسم ضمن منافسات الدوري الموريتاني رفقة الهلال بسبب حالة الحرب في السودان.

ويحتل المريخ المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السوداني هذا الموسم عقب خوض 25 مباراة بـ 36 نقطة.

ويعاني المريخ من سلسلة من النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، إذ لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات.

وخسر المريخ 3 مرات في آخر 4 مباريات خاضهم في الدوري.

وسبق وأن تولى كل من حسام البدري وأسامة نبيه تدريب المريخ في المواسم السابقة.