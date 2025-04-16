انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) أرسنال.. ترسيخ العقدة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق أرسنال ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال قد تغلب على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق93 جووووووووول مارتينيلي

ق67 جوووووول فينيسيوس بعد خطأ فادح من فينيسيوس

ق65 جوووووول ساكا يقتل ريال مدريد

ق61 نزول سيبايوس وفران جارسيا وإندريك بدلا من رودريجو وفاسكيز وألابا

ق53 ضغط من لاعبي ريال مدريد بحثا عن الأول

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

ق45 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق29 إلغاء ركلة الجزاء بعد تدخل تقنية الفيديو

ق23 ركلة جزااااااء لريال مدريد

ق13 ساكا يهدر ركلة الجزاء بعد تألق كورتوا

ق11 ركلة جزاء على أسينسيو

ق10 تدخل تقنية الفيديو بسبب ركلة جزاء محتملة

ق8 كورتوا ينقذ مرماه ويحول تسديدة ساكا لركنية

ق6 تسديدة من ساكا وتمر بجوار قائم كورتوا

ق2 هدف غير محتسب لكيليان مبابي

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أرسنال ريال مدريد
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