تقرير: شخص يحدد مستقبل بن ناصر مع مارسيليا

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - مارسيليا

يرتبط مستقبل الجزائري إسماعيل بن ناصر بالاستمرار مع مارسيليا الفرنسي بشخص واحد.

وانضم لاعب الوسط الجزائري معارا من ميلان لمارسيليا مقابل مليون يورو، بالإضافة لـ 12 مليون يورو أحقية شراء.

وأصبح بن ناصر من عناصر الفريق الأساسية منذ وصوله إذ شارك في 8 مباريات منها 6 كأساسي.

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ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن مهدي بن عطية المدير الرياضي للنادي الفرنسي مع روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق يرغبان بشدة في استمرار بن ناصر.

لكن التقارير أشار إلى أن رحيل المدرب الإيطالي المحتمل في الصيف بعد أزمته مع اللاعبين ربما يعطل انضمام بن ناصر النهائي لفريق الجنوب الفرنسي.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 52 نقطة في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن موناكو الثاني قبل 5 جولات على النهاية.

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

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