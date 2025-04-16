مران الأهلي - وسام أبو علي يخوض تدريبات تأهيلية في جنوب إفريقيا

أنهى فريق الأهلي مرانه الأول على ملعب تاكس بمدينة بريتوريا ضمن الاستعداد لمواجهة صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى وسام أبو علي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة تخللها الهبوط في كينيا للتزود بالوقود، قبل التوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.