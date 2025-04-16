هدف واحد لا يكفي.. الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - سموحة

ودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد.

وفاز الزمالك على سموحة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وسجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

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الزمالك حقق الفوز الأول له في المسابقة بعد التعادل في مباراتين والخسارة أمام بتروجت.

الزمالك كان في حاجة للفوز بفارق هدفين مع تعادل مودرن ىسبورت ضد الجونة بالجولة ذاتها.

مودرن سبورت تعادل سلبيا ضد الجونة، لكن الزمالك فاز بهدف فقط ليتأهل مودرن سبورت بفارق الأهداف.

وتأهل بتروجت في صدارة المجموعة ولحق به مودرن سبورت إلى ربع نهائي المسابقة.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد سيف الدين الجزيري كرة قوية مرت أعلى مرمى سموحة في الدقيقة الخامسة.

وسجل ناصر منسي هدفا بعد ضربة رأسية لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل الزمالك هدف التقدم بعد كرة مشتركة داخل منطقة جزاء سموحة.

وسدد صامويل أمادي كرة قوية من ركلة ثابتة تصدى لها محمد صبحي.

وأهدر عبد الله السعيد فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسددية قوية علت مرمى سموحة.

وسدد ناصر منسي كرة قوية بعد انطلاقة رائعة لكنها أيضا مرت بجوار القائم.

الزمالك كأس عاصمة مصر سموحة
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