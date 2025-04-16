الركراكي: تحدثت مع يامال لتمثيل المغرب لكنه كان واضحا واختار إسبانيا

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في وقت سابق عن تواصله مع لامين يامال لاعب برشلونة من أجل إقناعه بتمثيل منتخب المغرب.

لامين يامال النادي : برشلونة المغرب

وأعرب الركراكي عن احترام للاعب برشلونة لأنه كان واضحا خلال المفاوضات وقرر اختيار إسبانيا في النهاية.

وكشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عبر برنامج شيرينجيتو الإسباني: "لامين يامال موهبة فريدة من نوعها، وما يفعله في هذا العمر شيء مذهل".

وأوضح "تحدثت معه بشكل مباشر لتمثيل المغرب وحاولت إقناعه باللعب معنا، لكن اختار إسبانيا ونتمنى له التوفيق".

وتابع "بعد يومين أو 3 أيام من حديثي معه، اتصل بي بكل احترام وقال لي أشكرك على هذا الحب لكنني سأختار إسبانيا لأنني أشعر كوني إسبانيا، واحترمت أنه شخص صادق".

وشدد "حاولنا إقناع لامين يامال بكل الطرق للعب مع المغرب، حيث شرحنا له مشروعنا بالإضافة إلى تنظيم أمم إفريقيا في المغرب وكأس العالم 2030، والمحبة التي يمكن أن يتلقاها من الشعب المغربي".

واختم الركراكي تصريحاته "لكن لامين يامال لم يكذب أبدا أو يتلاعب بالمشاعر واختار إسبانيا".

ومنح لامين يامال موافقته النهائي لمنتخب إسبانيا في أغسطس 2023 وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها مع الركراكي ومع ممثلين الاتحاد الإسباني.

ولعب لامين يامال أولى مبارياته مع منتخب إسبانيا أمام جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 خلال سبتمبر 2023.

وسجل يامال هدفه الدولي الأول بعمر 16 عاما و57 يوما ليصبح أصغر لاعب يخوض مباراة ويسجل في تاريخ منتخب إسبانيا.

ويتولى الركراكي قيادة منتخب المغرب منذ 31 أغسطس 2022 وقاد أسود أطلس لتحقيق رابع كأس العالم 2022 في قطر وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ العرب وإفريقيا.