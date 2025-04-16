الأهلي يعلن الحصول على الموافقات الأمنية لحضور السعة الكاملة أمام صنداونز

حصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن حضور السعة الكاملة للجماهير خلال مواجهة صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا عصر السبت المقبل.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"يوجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر والتحية إلى محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصنداونز والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة".

"وأعرب مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة والخروج بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية".

"كما خص النادي بالشكر، شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير".

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.