سوبوسلاي: محمد صلاح؟ من الصعب وصف شعور اللعب بجانبه

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تحدث دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول عن علاقته القوية بزميله محمد صلاح.

ويلعب سوبوسلاي مع ليفربول منذ صيف 2023 بعدما انتقل من لايبزيج.

وقال سوبوسلاي عبر شبكة أوبتس سبورت: "أنا قريب للغاية من صلاح. في الواقع من الصعب وصف شعور اللعب إلى جانبه".

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وأضاف "قبل عامين، كنت ألعب في لايبزيج وفي الدوري الألماني، والآن ألعب في أحد أفضل الفرق في العالم، إنه أمر لا يُصدق".

وتابع "أقدر كل لحظة ألعبها مع هؤلاء اللاعبين، الذين يُعتبرون نجومًا في نظركم، وليس في نظرنا، لأننا زملاء في الفريق، ولا ننظر إليهم كما تنظرون إليهم".

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 395 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول دومينيك سوبوسلاي
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